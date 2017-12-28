Довгий прокоментував заяву Луценка
Довгий відповів на заяву Луценка про порушення проти нього нового кримінального провадження.
Народний депутат Олесь Довгий закликав Генерального прокурора Юрія Луценка припинити з'ясування старих образ.
"Закликаю генерального прокурора вчасно зупинитися й сконцентрувати всі свої сили і можливості на розбудові нової країни, в якій верховенство права є безумовним. Вважаю, що зусилля та повноваження такого політика повинні бути спрямовані на будівництво завтрашнього дня, а не на з'ясування образ минулого – зі зловживанням посадовими повноваженнями і безпрецедентним тиском на своїх підлеглих", - написав Олесь Довгий на своїй сторінці у Фейсбук.
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За його словами, Луценко ризикує піти слідами своїх попередників, які використовували службові повноваження для вирішення особистих питань.
"Дуже сподівався, що у генерального прокурора вистачить мужності і політичної культури, а також відповідальності державного діяча, щоб власні амбіції й ненависть не перекладати на його владні повноваження. Не годиться людині, яка у такий складний для країни час перебуває на такому відповідальному місці, діяти у найгірших традиціях колишнього режиму і своїх попередників. Час мине дуже швидко, і правда все одно переможе. За ним і за його діями спостерігає не лише вся українська, але й міжнародна спільнота", - наголосив депутат.
Нагадаємо, 22 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження стосовно Олеся Довгого. У САП зазначили, що не знайшли складу злочину в діях Довгого на посаді екс-секретаря Київради в 2007 році при вирішенні земельних питань.
Після цього, 28 грудня, Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про відкриття щдо Довгого нового кримінального провадження за тими ж земельними рішеннями, прийнятими Київрадою у 2007 році.