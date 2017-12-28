Довгий прокоментував заяву Луценка

Народний депутат Олесь Довгий закликав Генерального прокурора Юрія Луценка припинити з'ясування старих образ.

"Закликаю генерального прокурора вчасно зупинитися й сконцентрувати всі свої сили і можливості на розбудові нової країни, в якій верховенство права є безумовним. Вважаю, що зусилля та повноваження такого політика повинні бути спрямовані на будівництво завтрашнього дня, а не на з'ясування образ минулого – зі зловживанням посадовими повноваженнями і безпрецедентним тиском на своїх підлеглих", - написав Олесь Довгий на своїй сторінці у Фейсбук.

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За його словами, Луценко ризикує піти слідами своїх попередників, які використовували службові повноваження для вирішення особистих питань.

"Дуже сподівався, що у генерального прокурора вистачить мужності і політичної культури, а також відповідальності державного діяча, щоб власні амбіції й ненависть не перекладати на його владні повноваження. Не годиться людині, яка у такий складний для країни час перебуває на такому відповідальному місці, діяти у найгірших традиціях колишнього режиму і своїх попередників. Час мине дуже швидко, і правда все одно переможе. За ним і за його діями спостерігає не лише вся українська, але й міжнародна спільнота", - наголосив депутат.

Нагадаємо, 22 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження стосовно Олеся Довгого. У САП зазначили, що не знайшли складу злочину в діях Довгого на посаді екс-секретаря Київради в 2007 році при вирішенні земельних питань.

Після цього, 28 грудня, Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про відкриття щдо Довгого нового кримінального провадження за тими ж земельними рішеннями, прийнятими Київрадою у 2007 році.