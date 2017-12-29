Генсек ООН привітав обмін заручників на Донбасі

Генеральний Cекретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш привітав обмін заручників на Донбасі.

Про це повідомив речник генсека ООН Стефан Дуджаррік

Гутерреш високо оцінює роботу усіх причетних до процесу.

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"Він сподівається, що цей гуманітарний акт може стати позитивним кроком на шляху зміцнення довіри між сторонами, і закликає всі сторони вживати подальших заходів в цьому дусі, зокрема, повністю поважаючи і дотримуючись угоди про припинення вогню та продовжуючи працювати разом, щоб виконати всі свої зобов'язання за Мінськими угодами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін заручниками. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.