Оприлюднено укази Порошенка про реорганізацію місцевих судів

На сайті глави держави оприлюднено укази президента, якими передбачено ліквідацію місцевих судів і створення замість них окружних.

Відповідно до указу №449/2017 «Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів», в Україні ліквідовуються 117 районних судів та замість них утворюється 50 окружних судів.

Крім того, на сайті президента розміщеной указ №450/2017 «Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів». Згідно з цим документом, в країні замість ліквідованих 25 міськрайонних судів утворюється 25 окружних судів.

Також указом президента №451/2017 «Про реорганізацію місцевих загальних судів» утворюється ще 205 окружних судів.

Читайте такожОприлюднено проект закону Порошенка про Антикорупційний суд

Згідно з указом глави держави «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах» №452/2017, в Україні ліквідується 27 апеляційних судів та замість них утворюється 26 апеляційних судів в апеляційних округах.

Своєю чергою указом президента №453/2017 «Про ліквідацію місцевих господарських судів та утворення окружних господарських судів» передбачено ліквідацію 27 господарських судів та створення замість них 27 окружних господарських судів.

Крім того, указ глави держави №454/2017 «Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах» ліквідує 8 апеляційних господарських судів та утворює замість них 7 апеляційних господарських судів в апеляційних округах.

Зазначені укази підписані президентом 29 грудня та набувають чинності з дня опублікування.