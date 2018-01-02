Близько двох тисяч громадян РФ за добу пройшли біометричний контроль при в'їзді в Україну - Слободян

За першу добу дії системи біометричного контролю при в'їзді в Україну кордон перетнули 3,3 тис. іноземців, з них близько 1,9 тис. осіб - громадяни Російської Федерації.

Про це помічник керівника Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

«За першу добу роботи системи біометричного контролю кордон перетнули понад 3,3 тис. іноземців з тієї категорії, яка підлягає цьому біометричному контролю, з них майже 1,9 тис. - громадяни РФ», - сказав він.

За словами Слободяна, система працювала без збоїв, якихось конфліктних ситуацій або провокацій також не було.

«Громадяни спокійно реагують», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня Україна запровадила біометричний контроль для громадян 71 країни, в тому числі для росіян.

Для створення системи було технічно дообладнано 157 пунктів пропуску та три контрольних пункти в'їзду-виїзду на адмінкордоні з тимчасово окупованою територією АР Крим.