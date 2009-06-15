Шкільний кухар від БЮТ і прибиральниця цієї ж школи від ЄЦ програли ліснику

На позачергових виборах голови села Виспа Рогатинського району Івано-Франківської області 52,88% голосів виборців отримав позапартійний лісник Воронівського лісництва Ігор СИНИШИН.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської обласної ради.

Друге місце (15,34% голосів) на виборах сільського голови здобула кандидат від партії «Єдиний центр», технічна працівниця Любшанської школи Тетяна ГРИГОРАШ.

У голосуванні взяли участь 365 виборців, або 79,9% від загальної кількості.

Попередня сільський голова вийшла на пенсію.

Довідка УНІАН. На посаду сільського голови у Виспі претендувало шестеро кандидатів, серед яких дві жінки – повар Любшанської школи, кандидат від БЮТ Марія БАСАРАБ і техпрацівниця цієї школи, висуванка “Єдиного центру” Т.ГРИГОРАШ. У числі зареєстрованих кандидатів на посаду сільського голови також 24-річний підприємець, безпартійний Іван ВІТВІЦЬКИЙ, тимчасово безробітний 60-річний Микола КОБИЛЕЦЬКИЙ, фермер, член НРУ Федір СЕНЬКІВ і 47-річний лісник Воронівського лісництва Рогатинського держлісгоспу І.СИНИШИН.