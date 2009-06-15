Ющенко звільнив Кислинського
17:36, 15 червня 2009Політика
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Ульянченко отримала нового заступника
Президент Віктор Ющенко звільнив Андрія Кислинського з посади заступника Глави Секретаріату Президента України. Таке розпорядження міститься в указі голови держави № 437/2009 від сьогоднішнього числа.
Водночас указом № 438/2009 Президент призначив заступником глави свого Секретаріату Валентину Руденко.
Обидва укази оприлюднені на офіційному Інтернет-ресурсі Президента України.
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