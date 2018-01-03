Клімкін не виключає військові провокації з боку РФ під час президентської кампанії в Криму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Росія може вдатися до військових провокацій під час підготовки до виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму, які відбудуться у чергову річницю окупації півострова 18 березня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Зіґмаром Ґабріелем.

"По-перше, Росія перенесла дату цих виборів на річницю того нелегального референдуму, який відбувся на території Криму. Це саме по собі є не просто провокацією, а свідомим кроком", - заявив Клімкін.

"По-друге, спроба організувати ці вибори на території окупованого Криму робить ці "вибори" на мій погляд дуже сумнівними з точки зору їх легітимності", - сказав глава МЗС України.

"І третє. Ми прекрасно розуміємо яким чином в Росії приймаються рішення, але ми цілком допускаємо, що Росія може вдатися до провокацій, в тому числі військових, мілітарних провокацій під час підготовки до цих виборів. Ми до цього готові", - наголосив Клімкін.