Суд звільнив фігуранта справи про "рюкзаки Авакова" від відбування покарання - ЗМІ

Московський районний суд Харкова виніс вирок одному з фігурантів справи про "рюкзаки Авакова", в якій підозрюють сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександра.

Про це йдеться у рішенні суду, передає УП.

У ньому повідомляється, що фігурант справи був "активним учасником "конвертаційного центру". Йому поручили виготовити та підробити документи необхідні для участі ТОВ "Дніпровенд" в переговорній процедурі закупівлі рюкзаків в МВС України.

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Він підробив документи – роздрукував їх, поставив підписи та печатки. Ці документи пізніше використали під час участі в проведенні переговорної процедури закупівлі рюкзаків.

Зазначається, що під час досудового розслідування обвинувачений визнав свою вину.

Суд визнав його винним та призначив покарання за ч.3 ст.358 КК України у виді 1-го року позбавлення волі. Однак через визнання своєї вини, чоловіка звільнили від призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

Раніше повідомлялося, що 31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП у рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ затримали Авакова-молодшого, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

Чеботарю і Авакову повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Аваков відкинув звинувачення на адресу сина.

Прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн, проте 1 листопада Солом’янський райсуд Києва прийняв рішення про особисте зобов'язання.

3 листопада директор НАБУ Артем Ситник заявив, що електронних браслетів для виконання рішення суду щодо сина Авакова немає. Однак пізніше Аваков-молодший повідомив, що йому все ж таки наділи електронний браслет.