Кириленко зважив, що кандидатів у Президенти і без нього не забракне

Народний депутат від “Нашої України – Народної самооборони”, лідер групи “За Україну” В’ячеслав КИРИЛЕНКО не збирається балотуватися в Президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Тернополі.

“Зараз вже стільки кандидатів, що можна фракцію утворювати. Дехто виступить кілька разів по телебаченню і вже вважає, що це є привід балотуватися”, - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

За його прогнозами, лише у фракції “Наша Україна – Народна самооборона” буде 4-5 кандидатів у Президенти, кілька – від Партії регіонів, можливо, і від інших політичних сил. “З одного боку це вказує на демократичність держави, але з іншого – на брак відповідальності”, - переконаний В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, депутатська група “За Україну” наразі не визначилась, кого підтримуватиме на президентських виборах. “Ми чекаємо, поки визначаться усі кандидати, чекаємо, коли визначиться чинний Президент. Вже після цього вирішуватимемо, кого підтримувати”, - пояснив В.КИРИЛЕНКО, зазначивши, що головним критерієм вибору особи для підтримки буде патріотичність кандидата.