Знову побилися депутати від “Свободи” та Партії регіонів

У Тернопільській обласній раді знову побилися депутати з фракцій Всеукраїнського об’єднання “Свобода” та Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався після того, як нового депутата від Партії регіонів Сергія ПЕТРЕНКА, який поповнив лави замість іншого депутата від ПР (проти якого порушили кримінальну справу за спробу збуту радіоактивних речовин), не включили в депутатську комісію з питань бюджету.

Попередньо у своєму виступі голова обласного осередку Партії регіонів, лідер однойменної фракції в облраді Орест МУЦ наголосив, що мова йде про суто технічне питання і що С.ПЕТРЕНКО як депутат, який приступив до своїх обов’язків, має право працювати в комісії. Однак це питання під час голосування не набрало необхідної кількості голосів. Одразу після цього О.МУЦ пішов до президії і намагався забрати мікрофон у головуючого Олексія КАЙДИ. За ним до президії поспішили інші представники фракції Партії регіонів, а за ними – депутати від ВО “Свобода”. Між депутатами почалася бійка.

О.КАЙДА одразу наголосив для телеглядачів, які стежать за сесіями в ефірі місцевого державного каналу ТТБ, що депутати від Партії регіонів зривають сесію, оскільки їм не подобаються результати голосувань. Після цього він запропонував до розгляду наступний проект. Тим часом за його спиною тривала штурханина, представники “Свобода” не давали доступу до мікрофону президії представникам Партії регіонів. У залі ж виник конфлікт навіть між жінками-депутатами з названих фракцій, які почали штовхатися у проходах між столами.

Врешті-решт О.КАЙДА оголосив перерву на 10 хвилин, однак потім одразу прийняв рішення про закриття пленарного засідання до завтра. Одразу після цього депутати почали розходитися від столу президії.

О.МУЦ, коментуючи інцидент, зауважив, що він намагався відстояти право депутата з його фракції бути включеним в комісію. “Свобода” не проголосувала за це питання, відповідно, воно не пройшло. Тому в нас не було іншого виходу”, - сказав він кореспонденту УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 16 червня, під час засідання сесії Тернопільської облради також була бійка між депутатами від ВО “Свобода” та Партії регіонів.

Вона виникла після того, як О.МУЦ під час свого виступу на трибуні почав критикувати кадрову політику голови облради, представника від ВО “Свобода”.