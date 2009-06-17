Львівська область першою підпише угоду з Тимошенко

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні схвалив проект угоди про соціально-економічний розвиток Львівської області, яку планують найближчим часом підписати уряд та Львівська обласна рада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабміні.

«Такі ж угоди будуть прийматися рішенням урядом по всім областям України. Львівська область перша підготувала, перша вийшла з такою ініціативою, це стратегічна програма розвитку області, де об’єднуються зусилля центральної влади, зусилля місцевої влади і все балансується», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, угода включатиме декілька блоків питань соціально-економічного розвитку Львівської області, у тому числі питання підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, відновлення пам’яток культури та історії, а також забезпечення Львова водою до кінця 2009 року.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд зараз розглядає можливість виділення 191 млн. грн. із Стабілізаційного фонду та Фонду соціально-економічного розвитку для завершення програми забезпечення Львова водою.

«Ми довели фінансові ресурси до того обсягу, який потрібен для того, щоб до кінця року місцева влада мала можливість завершити всі роботи, які пов’язані з доведенням води до кожного помешкання у місті Львові», - підкреслила глава уряду.