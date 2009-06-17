Пам'ятник Бандері необхідний у "залізобетонному" мікрорайоні

У Луцьку пройшов повторний конкурс проектів пам`ятника провіднику ОУН Степану Бандері.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні конкурсна комісія з визначення місця розташування та кращого проекту пам`ятника С.Бандері в Луцьку назвала переможців конкурсу.

Після таємного голосування кращим визнано проект групи скульпторів та архітекторів зі Львова, на другому та третьому місцях – луцькі митці. У засіданні конкурсної комісії взяв участь і Луцький міський голова Богдан ШИБА.

Як зазначили члени комісії, на повторному етапі проведення конкурсу проекти відзначалися більшою різноманітністю та кількістю, в порівнянні з попереднім. Автори представили по декілька проектів, а також чимало варіантів розміщення пам’ятника. Загалом близько 20. Проте більшість членів комісії, а також присутні на засіданні ветерани ОУН-УПА погодилися, що освячене місце під пам’ятник біля відділення РАГСу є найкращим, попри всі інші запропоновані варіанти.

Таку позицію підтримав і Б.ШИБА, зауваживши, що величний пам’ятник видатному українському ідеологу вкрай необхідний в такому „залізобетонному” мікрорайоні, як 33-й квартал. Натомість у центральній частині міста, де уже стоїть декілька монументів, він не є доцільний. Також він висловив думку, щоб слідом за цим постав пам’ятник ще одному видатному українцю – волинянину гетьману Івану Виговському. Зараз його іменем названо лише невелику вулицю у Луцьку, резюмував мер.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року конкурсна комісія з визначення кращого проекту пам`ятника Степану Бандері в Луцьку не назвала переможців конкурсу через малу кількість проектів та невдало вибране місце під пам’ятник, хоча напередодні Дня Незалежності його уже освятили біля відділення РАГСу. Тоді на комісії зазначили, що РАГС (реєстрація актів громадянського стану) - це місце, де відбуваються урочисті події розважального характеру, а "тема Бандери надто серйозна для розміщення пам`ятника біля такої установи". Тому комісія вирішила звернутися до міської ради з рекомендаціями про перенесення місця розташування пам`ятника.