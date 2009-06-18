У Тимошенко погоджуються з датою виборів від Ющенка

Перший віце-прем`єр Олександр Турчинов не заперечує проти проведення чергових президентських виборів 17 січня 2010 року.

Про це він сказав в ефірі Шустер Live, відповідаючи на питання, чи підтримає БЮТ ідею про призначення виборів на листопад, яка обговорюється у парламенті.

"У мене немає бажань гратися з Конституційним Судом, гратися з секретаріатом Президента. Вони хочуть, щоб трошки довше попрацював на посаді Віктор Андрійович – ну нехай трошки довше попрацює", - зазначив віце-прем`єр.

"Хочуть вони 17 січня проводити вибори, при чому розрахунок, що це зима, це важко, уряд не зможе увійти в зиму, зимою найбільш складні питання, нехай буде так, як вони хочуть. 17 січня, значить давайте проведемо вибори 17 січня", - сказав Турчинов.

Водночас він заявив, що БЮТ не створює передвиборчий штаб прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

"Ми не створюємо штаб, тому що ми змушені 99% відсотків часу віддавати на роботу в уряді. Наша агітація – це діяльність Кабміну", - сказав перший віце-прем`єр.

Турчинов спростував інформацію про те, що такий штаб створений і він його очолив.

На питання, чи може перший віце-премєр очолити штаб Тимошенко в разі його створення, він відповів: "Ніколи не кажи ніколи".

Як відомо, у секретаріаті Президента наполягають на тому, що вибори мають відбутися 17 січня 2010 року.

Українська правда