Після виборів президента Чехії її політика щодо України не зміниться – Перебийніс

00:52, 15 січня 2018
Політика
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Зовнішню політику у Чехії визначає, в основному, уряд, а президент має більше представницькі функції.

Перебийніс вважає, що політика Чехії щодо України не зміниться / фото УНІАН

Після президентських виборів політика Чехії щодо України не зміниться, незалежно від їхнього результату.

Таку думку висловив посол України в Чехії Євген Перебийніс, повідомляє Радіо Свобода.

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За словами Перебийніса, зовнішню політику у Чехії визначає, в основному, уряд, а президент має більше представницькі функції.

«Нинішній уряд на чолі з Андреєм Бабішем, який наступного тижня буде змагатися за отримання довіри у парламенті, у принципі, вже декларував свою позицію щодо України, щодо підтримки України», – зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, у другий тур президентських виборів у Чехії, який відбудеться 26-27 січня, вийшли чинний глава держави Мілош Земан, який балотується на другий термін, а також колишній глава Академії наук Чехії Іржі Драгош.

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Теги: #Відносини України і Чехії#вибори президента Чехії#посол України в Чехії