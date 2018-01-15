18 січня гуманітарна підгрупа обговорить формулу наступного етапу звільнення заручників

Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига зазначив, що 18 січня гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи обговорить списки та формулу наступного етапу звільнення заручників на Донбасі.

Про це Чаплига повідомив в коментарі УНІАН.

«18 січня відбудеться засідання гуманітарної підгрупи. Воно буде першим в новому році, будуть обговорюватись механізми одномоментного звільнення утримуваних осіб, будуть підбиватися підсумки», - зазначив він.

«Будуть, звичайно, обговорюватись наступні формули і списки в тому числі, або, принаймні, узгоджуватись кількість осіб, про яких ми бодай щось знаємо, але я не думаю, що якісь рішення будуть ухвалені», - додав Чаплига.

Як відомо, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу Ірина Геращенко заявила, що 18 січня відбудеться скайп-конференція з питань розблокування процесу звільнення заручників.

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Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін українських заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.

Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.