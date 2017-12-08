Венеціанська комісія закликала Україну внести зміни у закон про освіту щодо російської мови

Венеціанська комісія закликала Україну внести зміни у "мовну статтю" українського закону про освіту щодо російської мови. Про це йдеться у рішенні Венеціанської комісії щодо положень нового Закону України "Про освіту" стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами, передає Європейська правда з посиланням на прес-службу Ради Європи.

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"Новий Закон не надає ніяких рішень для мов, які не є офіційними мовами ЄС, зокрема для російської мови, найбільш використовуваної недержавної мови. Менш сприятливе ставлення до цих мов важко виправдати, і тому піднімає питання дискримінації", - йдеться у рішенні.

Венеціанська комісія вважає, що вирішити цю проблему допоможе внесення змін у 7 статтю та заміна цього положення більш збалансованим.

Як відомо, згідно із новим законом про освіту, особам, які належать до нацменшин, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини.

Якщо дитина належить до національної меншини, у садочку й початковій школі вона може вивчати своєю мовою якусь кількість предметів.

А з 5 класу, якщо йдеться по офіційну мову ЄС - "одну або декілька дисциплін". А якщо не йдеться про офіційну мову ЄС, наприклад російську, - то лише мову й літературу своєї меншини.

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового Закону України "Про освіту" стосовно викладання державною мовою, меншин та іншими мовами.