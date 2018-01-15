Кримські окупанти хочуть засудити політв'язня Балуха до 5 років (відео)

На засіданні підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду у справі українського активіста Володимира Балуха прокурор попросив для обвинувачуваного 5 років і 1 місяць позбавлення волі з відбуванням у колонії-поселенні і оплату штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про це повідомляють «Крим.Реалії».

Зазначається, що прокурор заявив, що вина Балуха «повністю доведена».

Своєю чергою, в ході судового слідства не було розглянуто жодного доказу, що вказує на факт придбання українським активістом боєприпасів.

Адвокат Балуха під час дебатів звернув увагу, що в суді не було опитано більшість свідків звинувачення, а отримані в ході обшуку докази не можуть вважатися такими, оскільки «здобуті з порушенням законодавства».

Зокрема, суд ухвалив рішення оголосити вирок у «справі Балуха» завтра о 14 годині (13:00 за Києвом – Ред.).

Міністерство закордонних справ України вимагає звільнення активіста Володимира Балуха, незаконно засудженого до 5 років колонії в окупованому Криму.

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Про це в Twitter повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца.

"5 років за патріотизм ... Окупант намагається знищити всіх патріотів України. Вимагаємо звільнення активіста В.Балух", - написала вона.

5 років за патріотизм... Окупант намагається знищити всіх патріотів України. Вимагаємо звільнення активіста В.Балуха https://t.co/Aylnld8i5e — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) January 15, 2018

Як уже повідомлялося, на початку жовтня самопроголошений "Верховний суд Криму" скасував вирок українському активісту Володимиру Балуху, засудженому раніше до 3,5 років колонії, і відправив справу на повторне розслідування.