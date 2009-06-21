Тимошенко привітала Кличка

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала українського боксера Володимира КЛИЧКА з перемогою у поєдинку з Русланом ЧАГАЄВИМ із Узбекистану.

“Я щиро вітаю Володимира КЛИЧКА, який відстояв свої титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBO, з черговою блискучою перемогою. Сьогодні вночі ще раз доведено, що Україні немає рівних на світовому ринзі. Вона – найсильніша! І це прекрасно! Я рада за тебе, Володю, я вболіваю за тебе і пишаюся твоїми успіхами”, - йдеться у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів.

Вона зазначила, що “років десять-п’ятнадцять тому, коли наш співвітчизник за кордоном зізнавався, що він з України, іноземці могли згадати хіба що Чорнобиль... Сьогодні ж при слові Україна вони із захватом говорять: KLITCHKO!!!”. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що Володимир та Віталій КЛИЧКИ на ділі створюють славний образ України у світі та подякувала їм за це.

“Деякі недоброзичливці говорять сьогодні, що КЛИЧКИ зробили світовий бокс нудним та прогнозованим. Мовляв, всі інтриги зводяться до того, в якому раунді впаде суперник. Але це - добре! Бо це «нудьга» неодмінної перемоги, це приреченість на тріумф. Дай, Боже, Україні і в інших сферах та галузях стати настільки «нудною та прогнозованою»... З перемогою! Тільки вперед! Україна – сильна”, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.