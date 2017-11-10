Наступного тижня Рада може взятися за формування нового складу ЦВК - нардеп

Наступного тижня депутати Верховної Ради можуть взятися за формування нового складу Центральної виборчої комісії.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1" заявив народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець, передає ТСН.

"Є абсолютно такі вагомі передчуття, що наступного тижня ми можемо вийти на формування нового складу ЦВК", - сказав він.

Читайте такожПосол ЄС не розуміє зволікань України із призначенням нового складу ЦВК

Ємець зазначив, що нинішній склад ЦВК вже три роки, як перевищив термін своїх повноважень, і це обов’язок парламенту сформувати новий список членів комісії і запропонувати його президенту.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня президент України Петро Порошенко закликав народних депутатів протягом найближчих тижнів подати йому пропозиції щодо кандидатур на посади членів ЦВК.

У 13 із 15 членів ЦВК закінчився семирічний термін повноважень.

3 червня 2016 року у Верховній Раді було зареєстровано внесені президентом проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК у зв’язку із перевищенням строку їхніх повноважень та призначення 11 членів Центрвиборчкому.

Наприкінці вересня минулого року представники «Народного фронту», «Батьківщини», Радикальної партії та «Опозиційного блоку» заявили, що їхні фракції не голосуватимуть за запропоновані президентом кандидатури до складу ЦВК і закликали провести консультації та перевнести кандидатури.

Разом з тим наприкінці липня 2017 року голова правління Громадянської мережі ”ОПОРА” Ольга Айвазовська заявила, що з початку року до Адміністрації президента не надходило жодного подання від фракцій і груп Верховної Ради щодо кандидатур до складу ЦВК.