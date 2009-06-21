Литвин: в Україні немає ніякого дієздатного уряду

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не гарантує, що в Україні відбудуться «нормальні цивілізовані» президентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в ході поїздки на Рівненщину.

«Я сьогодні не гарантую, що у нас відбудуться нормальні цивілізовані президентські вибори, бо в Україні хаос і некерованість», - заявив В.ЛИТВИН.

Він вважає, що сьогодні необхідно зібратися у Верховній Раді керівництву держави, а також керівникам провідних політичних сил, і визначитися із ситуацією та планом першочергових дій.

В.ЛИТВИН підкреслив, що «сьогодні відбувається з’ясування стосунків», додавши, що йде «війна ліліпутів, яким надули рейтинги і які думають, що їх народ любить».

В.ЛИТВИН наголошує на необхідності проведення спеціального засідання ВР. Також він пропонує «створити уряд народної довіри чи національного порятунку». При цьому спікер не уточнив, які політичні сили мали б представити своїх представників в цей уряд.

В.ЛИТВИН визнає, що на сьогодні в Україні «немає ніякого дієздатного уряду». За його словами, «всі зациклені на протистоянні, на боротьбі». «Влада - банкрут, опозиція - потішна і позірна, яка виключно прагне вклинитись у владу, а не запропонувати альтернативу», - заявив голова ВР.

За його словами, на сьогодні «все тримається на інерції та на людях, які ще працюють».