Згадки "Мінська" в законі про деокупацію немає: Вінник пояснив, що мав на увазі інший текст законопроекту

Народний депутат України Іван Вінник (фракція БПП) стверджує, що в тексті закону про деокупацію не згадуються Мінські угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

За словами депутата, оголошені ним поправки до законопроекту під стенограму стосувалися тексту не президентського, а тексту, який був підготовлений до другого читання комітетом.

Він додав, що оскільки ще раніше під стенограму було озвучено, що з тексту президентського законопроекту вилучаються всі згадки про мінські угоди тому ніяким чином в текст ці згадки не могли бути повернуті.

В той же час під час доповіді, як повідомляв УНІАН, Вінник послався на відновлення частини 1 статті 7 «в редакції автора проекту», а автором проекту є президент України, а не комітет парламенту, який готував законопроект до другого читання.

В президентському законопроекті в ч. 1 ст. 7 зазначалося: «під час здійснення органами державної влади України, їх посадовими особами політико-дипломатичних заходів із відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного кордону України забезпечується пріоритетність виконання безпекових положень Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року та «Комплексу заходів» від 12 лютого 2015 року з метою створення необхідних умов для політичного врегулювання відповідно до норм і принципів міжнародного права та законодавства України».