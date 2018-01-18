Назріває великий скандал: Україна включила Естонію в список сумнівних країн

Кабмін своєю постановою вніс Естонію в список країн, які Україна вважає офшорними зонами, через що в Талліні розгортається великий скандал.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп Борислав Береза, коментуючи інформацію естонських ЗМІ.

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«У нас просто талант сваритися з друзями і робити з них ворогів. Як голова групи міжпарламентської дружби України з Естонією щойно поспілкувався з послом Естонії в Україні Гертом Антсу. З'ясувалося, що наш Кабмін своєю постановою вніс Естонію в список країн, які Україна вважає офшорними зонами. З цього питання з послом зв'язувалися вже і Прем'єр-міністр Естонії та естонські ЗМІ», – написав Береза.

За його словами, в Естонії «через цю всю історію розгортається великий скандал».

«Як сказав мені сьогодні один європейський дипломат: - Ви хочете зіпсувати з Естонією стосунки, як з Угорщиною? Тоді ви на вірному шляху», – цитує нардеп.

Береза повідомив, що він поговорив з цього питання з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом і він пообіцяв розібратися в ситуації в найкоротші терміни.

«Сподіваюся, що він дійсно швидко це зробить. Інакше на нас чекає ще один конфлікт і втрата ще одного партнера в Європі. А професійно псувати відносини з партнерами та друзями в Україні вже навчилися. І це блюзнірство по відношенню до наших європейських прагнень», – зазначив політик.