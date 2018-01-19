Парламент та уряд мають пришвидшити реформу сержантського корпусу згідно стандартів НАТО - нардеп

Парламент та уряд мають пришвидшити прийняття рішень, що необхідні для реформи сержантського корпусу. Про це повідомила голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат України Ірина Фріз на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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"Ще в період “гарячої фази” війни на Донбасі було зрозуміло: підготовка та особисті якості командирів підрозділів обумовлює якість виконання завдань, рівень дисципліни, що мало відповідний вплив на кількість втрат в самих підрозділах. На початку 2000-х, ще задовго до початку війни, в навчальному центрі Десна висіли плакати “Сержант – основа Збройних Сил”. Але насправді це було лише гаслом", - написала Фріз.

"Сьогодні реформа сержантського корпусу згідно стандартів НАТО – це нагальна необхідність, що дозволить створити у військах бойову основу, яка буде передавати досвід та акумулювати практичні знання управління на рівні відділення – взвод. Сенс полягає в тому, що якщо військовослужбовець прийняв рішення будувати кар’єру як офіцер, то він буде рухатись по вертикалі із отриманням наступного офіцерського звання та збільшенням грошового забезпечення, а, якщо лишатиметься у сержантському корпусі, то просуватиметься по горизонталі із отриманням матеріального заохочення залежно від кваліфікації та вислуги, яке співставне з молодшими офіцерами. Саме тому, зростання грошового забезпечення є ключовим мотиваційним фактором руху по сержантській горизонталі в збройних силах. В ідеалі реформа має привести до того, що кваліфікований та досвідчений сержант, як в арміях НАТО, отримуватиме грошові виплати на рівні майора", - говориться у дописі нардепа.

"Результатом реформи має стати підвищення якості кадрів, запобігання звільненню досвідчених кадрів сержантського складу та економія коштів, які потрібно буде витрачати на підготовку нового кваліфікованого сержанту у випадку звільнення через фінансові причини. Згідно з розрахунками, повний курс перенавчання сержантів, що підпадають під ризик звільнення (розірвання контракту) коштує в 3,75 разів дорожче за підняття грошового забезпечення та відповідного їх заохочення до продовження служби", - написала Фріз.

Як повідомляв УНІАН, раніше у НАТО пояснили, чого має досягти Україна перед переходом до стандартів Альянсу.