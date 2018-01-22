У Кремлі про ймовірні контакти Путіна й Порошенка: потрібні для результату

У Кремлі про можливі контакти президентів України Петра Порошенка і РФ Володимира Путіна заявили, що вони потрібні для конкретних результатів, але Київ завдає «шкоди» Мінським угодами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Що стосується того, чи потрібні такі контакти, чи не потрібні, будь-які контакти здійснюються для досягнення конкретного результату. Зараз, коли ми бачимо небажання Києва йти шляхом імплементації Мінських домовленостей, а навпаки, застосування кроків, які завдають суттєвої шкоди перспективам цієї реалізації, звичайно, ми висловлюємо глибокий жаль», - сказав Пєсков.

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При цьому він запевнив, що не повідомляв у ефірі телеканалу «Россия 1» про непублічні зустрічі Путіна і Порошенка.

«Це абсолютно невірне трактування моїх слів. Йшлося про робочий графік президента (РФ) загалом, досить напружений, який рясніє заходами, що не виносяться в публічну площину. Про контакти Путіна і Порошенка я не говорив», - додав прес-секретар російського президента.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня, в ефірі телеканалу «Россия 1», відповідаючи на запитання про зустрічі російського й українського президентів, Пєсков заявив, що непублічні зустрічі Путіна і Порошенка «мають місце».

«Такі зустрічі мають місце, про які ми не повідомляємо», - підкреслив він.

Пізніше прес-секретар Путіна дезавуював таку інтерпретацію його слів.

Разом із тим у прес-службі Адміністрації президента України спростували слова Пєскова, заявивши, що Порошенко не проводив ніяких двосторонніх зустрічей з Путіним із моменту укладення Мінських домовленостей.