Сьогодні вшановують пам’ять жертв Голокосту, Порошенко закликав змінювати світ на краще

27 січня у світі вшановують пам’ять жертв Голокосту.

Президент Петро Порошенко у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту закликав українців пам’ятати про цей злочин і змінювати світ на краще. Про це він написав у Facebook.

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«Вшановуючи пам’ять про Голокост, ми рішуче заявляємо про неприпустимість повторення подібних злочинів у майбутньому.

Україна разом з усім цивілізованим світом непорушно стоїть за втілення ідеалів людяності, гідності та свободи. Пам’ятаємо і змінюємо світ на краще…», - зазначив президент.

Як відомо, сьогодні, 27 січня, у світі вшановують пам’ять жертв Голокосту. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту був встановлений рішенням Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року.