Російська концепція щодо миротворців на Донбасі лише поглибить конфлікт - Волкер

Волкер також підкреслив, що це не та пропозиція, на яку США і ООН змогли б погодитися.

Проект резолюції Росії, яким пропонується введення миротворців на Донбас тільки уздовж лінії зіткнення, неприйнятний для Сполучених Штатів Америки і Організації Об'єднаних Націй, оскільки він не гарантує безпеку, а лише поглибить конфлікт. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер.

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"Росія запропонувала іншу концепцію - так звану захисну силу, яка оберігала б лише спостерігачів ОБСЄ. Контроль за кордоном вона не передбачає. Тому нескінченний потік російських сил та озброєння через міжнародний кордон тривав би", - зазначив він.

Волкер також підкреслив, що це не пропозиція, на яку США і ООН змогли б погодитися.

"Адже така концепція не гарантує безпеку, а лише поглибить конфлікт. І жодна країна, що надає війська, не захоче опинитися в такій ситуації: коли відкрито кордон і маріонеткові угруповання", - переконаний Волкер.

За його словами, США, Франція і Німеччина погодилися прийняти таку пропозицію за основу, однак перетворити її в миротворчу місію.

"Це створило б відповідальність за безпеку в регіоні, дало б можливість українській стороні контролювати російсько-український кордон. Кордон б це не закрило. Вона залишиться в такому випадку відкритої, проте з'явиться контроль. Війська і озброєння не будуть перетинати її. Це дасть підстави для реалізації мінських угод", - розповів він.

Волкер також нагадав, що під час зустрічі з помічником російського президента Володимира Путіна Владиславом Сурковим йому не вдалося досягти згоди з цього питання.

"Зараз є дуже різні концепції того, що хотіли б бачити в підсумку. Росія підтримує і пропонує не те, що Сполучені Штати і Захід хотіли б бачити", - резюмував він.