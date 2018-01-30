G7 під час наступної зустрічі обговорить "кремлівську доповідь" США – Клімкін

Міністр наголошує на важливості солідарності всього цивілізованого світу у протидії РФ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловлює впевненість, що країни «Великої сімки» під час наступної зустрічі обговорять «кремлівську доповідь» США.

Читайте такожПутін заявив, що до "кремлівського списку" США внесли всіх громадян Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з главою МЗС Італії, діючим головою ОБСЄ Анджеліно Альфано сьогодні в Києві.

«Цей список («кремлівська доповідь» США – УІНАН) означає, що Росія неодмінно отримає системну відповідь. Ключовим елементом в цьому є солідарність всього цивілізованого світу. Впевнений, що ці питання будуть обговорюватись під час наступної зустрічі «Великої сімки», де головують канадійці», - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку – 210 осіб. Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопосадові політичні лідери» та олігархи.

До списку, зокрема увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, голова адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і міністр закордонних справ Сергій Лавров.

У розділі «інші високопосадові політичні лідери» вказані голова Ради федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова ФСБ Олександр Бортников, а також мер Москви Сергій Собянін.

До списку потрапили очільники російських держкорпорацій, у тому числі керівники «Роснефти» і «Газпрому» Ігор Сечін та Олексій Міллер, голова «Ростеху» Сергій Чемезов, гендиректор РЖД Олег Бєлозьоров, голова Сбербанку Герман Греф, голова «Інтер РАО» Борис Ковальчук.

У числі олігархів у «кремлівській доповіді» вказані Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євгеній Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Олег Тіньков і Олександр Мамут.