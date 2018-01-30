"Кремлівська доповідь" має змусити РФ погодитися на реальну миротворчу місію на Донбасі - Клімкін

Глава МЗС України наголошує, що в РФ мають зрозуміти, що російська ідея із відправленням охоронців для забезпечення захисту лише для спостерігачів СММ ОБСЄ не має сенсу.

«Кремлівська доповідь» - список наближених до президента Росії Володимира Путіна осіб, стосовно яких можуть бути введені санкції, має змусити Російську Федерацію погодитися на розміщення реальної миротворчої місії на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Анджеліно Альфано.

За його словами, він підтримує постійний контакт зі спеціальним представником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером, розмовляв з ним і до останньої його зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим, і після неї.

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«На жаль, під час зустрічі (Волкера з Сурковим – УНІАН), не було досягнуто жодного результату, але ми будемо послідовно тиснути з метою імплементації логіки дорожньої карти (виконання Мінських угод - УНІАН), і сподіваюся, що останні події, і в тому числі з американського боку, теж, скажімо так в лапках «допоможуть» зрозуміти, що її (Росії) пропозиції стосовно body guards (охоронців) для СММ не мають жодного сенсу, а потрібна реальна миротворча місія», - наголосив Клімкін.

«Потрібно дати СММ спокійно працювати і не заважати, і потрібно дати миротворцям, але саме реальним миротворцям, перебрати контроль за ситуацією на окупованих територіях», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку - 210 осіб. Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопосадові політичні лідери» та олігархи.

До списку, зокрема увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, голова адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і міністр закордонних справ Сергій Лавров.