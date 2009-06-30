У Росії від Богатирьової хочуть почути про шанси кандидатів в Президенти

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА і глава Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Сергій МИРОНОВ виступають за інтенсифікацію українсько-російського діалогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні під час зустрічі в Москві.

Зокрема, С.МИРОНОВ висловив сподівання, що сьогодні відбудеться конструктивний діалог.

«Я думаю, що представникам наших двох країн завжди є про що поговорити, і, на жаль, ситуація, що складається між нашими країнами, весь час підкидає нам усе нові і нові теми дискусій і розмов», - сказав С.МИРОНОВ.

При цьому він підкреслив, що обидві сторони мають інтенсифікувати двосторонні контакти. «Я вважаю, що треба обговорювати, треба з`ясовувати позиції один одного», - додав він.

Крім того, С.МИРОНОВ повідомив, що після деякої перерви поновилися контакти з українськими парламентаріями.

С.МИРОНОВ, звертаючись до Р.БОГАТИРЬОВОЇ, зазначив, що хотів би почути від неї точку зору на перспективу парламентських виборів в Україні. Зокрема, він підкреслив, що Рада Федерації не хотіла б, щоб через парламентські вибори були відкладені засідання міжпарламентських комісій Росії і України.

Також він додав, що хотів би почути про перспективи кандидатів на посади Президента України.

Він висловив переконання, що два братські слов`янські народи мають знаходити точки дотику.

У свою чергу, Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила, що рада можливості відверто обговорити ті питання, які давно вимагають обговорення між двома стратегічними партнерами – Україною і Росією.

Вона зазначила, що по мірі можливості постарається відповісти на всі запитання, які цікавлять російську сторону.

«Думаю, ви маєте рацію, що в нас накопичилося багато запитань один до одного», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.