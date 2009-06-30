Ющенко каже, що наклепом на його сина Андрія БЮТ оголосив війну без правил

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає наклепом звинувачення на адресу його сина Андрія в участі у стрілянині біля одного з київських ресторанів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

«Ці звинувачення є наклепом, спрямованим на відволікання суспільної уваги від вбивства депутатом від БЮТ жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. Президент заявляє, що БЮТ замість того, щоб дати адекватну оцінку своєму представнику, звинуваченому у вбивстві, влаштував провокацію проти Президента”, - сказала І.ВАННИКОВА.

За словами В.ЮЩЕНКА, додала його прес-секретар, згадана провокація свідчить про оголошення «війни без правил» у період виборчої кампанії.

«Президент застерігає всіх її учасників про неприпустимість та аморальність втягування у політичну боротьбу родин та дітей. Чорні технології є небезпечними для їх ініціаторів, оскільки здатні за принципом сніжної лави знести все на своєму шляху», - процитувала І.ВАННИКОВА В.ЮЩЕНКА.