Я б не хотів відправляти Саакашвілі у грузинську в’язницю - Луценко

Луценко пригадав про нещодавну зустріч з керівництвом грузинської прокуратури, які підтвердили бажання отримати Саакашвілі по екстрадиції.

Якщо колишньому губернатору Одещини Михайлу Саакашвілі відмовлять у політичному притулку в Україні, він отримає можливість на добровільну або примусову депортацію в обрану ним країну.

Про це в інтерв’ю ТСН заявив генпрокурор Юрій Луценко.

«Якщо суд визнає, що він не має права на політичний притулок в Україні, виникне декілька можливостей для нього. Перша – добровільне повернення в будь-яку з обраних ним країн, наприклад, в Нідерланди, де проживає його сім’я… У Нідерландах підтвердили готовність прийняти його по процедурі возз’єднання сімей (Family Union). Друга можливість – добровільна або примусова депортація в одну з обраних ним країн, або в країну, з якої він нелегально перетнув український кордон – тобто Польща. А також екстрадиція на вимогу генеральної прокуратури Грузії», – сказав він.

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Луценко пригдав про нещодавну зустріч з керівництвом грузинської прокуратури, які підтвердили бажання отримати Саакашвілі по екстрадиції.

«Для цього потрібно пройти ще декілька довгих судових процедур. Але ми йдемо цим шляхом, бо Україна підписала відповідне міжнародне зобов’язання, в тому числі перед Грузією. Гаразд, я скажу це. Для мене було б найважчим останнє рішення. Бо екстрадиція Саакашвілі в Грузію стовідсотково означає його ув’язнення», – зазначив він.

«Я вам чесно сказав, я б дуже не хотів відправляти його в грузинську в’язницю», – додав генпрокурор.

Оновлено. 9 лютого стало відомо, що Саакашвілі затримали. Народний депутат Ігор Луценко повідомив про затримання екс-глави Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі "Альфою".