"Польські закони = російські танки": фракція Ляшка пікетує Сейм Польщі (відео)

Депутати Верховної Ради України вимагають скасувати закон.

Фракція Радикальної партії пікетує польський Сейм, вимагаючи скасувати закон про Інститут національної пам’яті Польщі.

Трансляцію мітингу лідер Радикальної партії Олег Ляшко проводить на своїй сторінці у Facebook.

«Прямо зараз наша фракція пікетує Сейм Республіки Польща у Варшаві з вимогою скасувати антиукраїнський закон і перестати на догоду Москви проводити політику ненависті до українців і стравлювання наших народів», - написав він.

Народні депутати тримають у руках прапори України та плакати з написом: «Польські закони = російські танки».

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Як повідомляв УНІАН, польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема. встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон та передав його на вивчення до Конституційного суду Польщі.

У МЗС Польщі роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму», і наголосили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост», а також боротьба з «применшенням відповідальності справжніх виконавців злочину».

Ізраїль виступив категорично проти польського закону про Інститут національної пам'яті. В Ізраїлі вважають, що жоден закон не змінить історичних фактів. У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю сподіваються, що польська влада внесе зміни до закону про Інститут національної пам'яті.

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що ідея польських парламентарів визнати українську націю "злочинною", що відображено у законі про Інститут національної пам’яті, веде в нікуди та провокує реакцію у відповідь.

6 лютого Верховна Рада ухвалила заяву, в якій, серед іншого, закликала президента Польщі спільно з Сеймом і Сенатом повернути в українсько-польські відносини зваженість та доброзичливість.