Президент Польщі сьогодні виступить із заявою стосовно закону про "бандерівську ідеологію"
Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні виступить із спеціальною заявою у Президентському палаці у Варшаві.
Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться у повідомленні канцелярії президента у Twitter.
Читайте такожГлава МЗС Польщі заявив, що буде критично ставитися до української позиції в питаннях історіїВиступ Дуди запланований на 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом). Тема заяви не офіційно не оголошується.
В той же час, польське агентство PAP повідомило, що заява Дуди стосуватиметься внесення суперечливих змін до польського закону про Інститут національної пам’яті.
Як повідомляв УНІАН, польський Сейм і Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.
У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».
Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.