Президент Польщі сьогодні виступить із заявою стосовно закону про "бандерівську ідеологію"

11:32, 06 лютого 2018
Політика
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Анджей Дуда зробить певну заяву щодо скандального польського закону / УНІАН

Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться у повідомленні канцелярії президента у Twitter.

Читайте такожГлава МЗС Польщі заявив, що буде критично ставитися до української позиції в питаннях історіїВиступ Дуди запланований на 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом). Тема заяви не офіційно не оголошується.

В той же час, польське агентство PAP повідомило, що заява Дуди стосуватиметься внесення суперечливих змін до польського закону про Інститут національної пам’яті.

Як повідомляв УНІАН, польський Сейм і Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

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Теги: #Дуда#закон про бандеризм