Ющенко має надію, що Україна не стане розмінною монетою для Обами і Путіна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що Україна не стане розмінною монетою у російсько-американських відносинах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з Федеральним президентом Австрії Хайнцом ФІШЕРОМ, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я сподіваюсь, що ми не станемо третьою стороною через компроміси, які будуть досягатися у реалізації відносин між іншими країнами – такими великими, як США і Росія», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна хоче бачити відносини між Росією і США, які розвиваються на дружній основі.

«Очевидно, давно вже настала пора вийти з режиму прохолодних відносин, відносин, які розвивались хаотично, безсистемно, і все людство дивилось на те, яка буде їхня подальша тенденція», - сказав Президент.

Він вважає, що російсько-американські відносини мають бути більш прогнозованими, але не за рахунок відносин з іншими країнами, в тому числі Україною.

«Ми - європейська держава, ми проводимо загальноєвропейську політику, ми хочемо бачити власну перспективу європейського членства, інтегрування України до ключових європейських ринків. І я думаю, що і в європейських інтересах - всіляко підтримувати демократичний курс України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як відомо, у Москві з візитом 6-7 липня перебуває Президент США Барак ОБАМА.