Крим занурився у тотальний блекаут

Електропостачання Севастополя було порушено через атаку ЗСУ за межами міста.

На всій території окупованого росіянами Криму зафіксовано масове відключення електроенергії. Про це повідомляють кремлівські ЗМІ.

"У зв'язку з технологічними порушеннями, спричиненими зовнішнім впливом, на високовольтних електромережах сталося масове відключення споживачів у всіх містах і районах Республіки Крим", – російський Інтерфакс з посиланням на "Крименерго"

Станом на ранок понеділка, 6 липня, тривали аварійно-відновлювальні роботи. У самому "Крименерго" кажуть, що хочуть відновити електропостачання до кінця дня.

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Як повідомляв у ніч проти 6 липня призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, електропостачання міста було порушено через українську атаку за межами міста.

За інформацією Telegram-каналу "Крымский ветер", унаслідок нещодавнього українського удару виникла пожежа на електропідстанції ПС "Сімферополь" напругою 330 кВ. Об'єкт розташований поблизу села Строгонівка, неподалік від тимчасово окупованого Сімферополя.

Очевидці повідомляють, що в районі підстанції було видно густий дим і полум'я. Зазначається, що цей енергооб'єкт уже зазнавав атаки раніше – 25 червня 2026 року.

Складна ситуація склалася в Роздольненському районі Криму. За наявною інформацією, місцеві жителі залишилися без електропостачання, водопостачання та мобільного зв'язку.

"Магазини працюють лише ті, у кого залишився бензин для генераторів, продають товари лише за готівку. Люди з найближчих сіл їдуть до Роздольного зняти готівку для того, щоб можна було щось купити, але банкомати не працюють і банки закриті", – кажуть місцеві мешканці.

Ситуація в Криму – останні новини

Раніше командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що на території Криму за дві доби було уражено 16 енергетичних вузлів. За його словами, такі удари є частиною стратегії зі зниження можливостей ворожого тилового забезпечення та порушення роботи його критичної інфраструктури.

Повідомлялося також, що на всій території окупованого півострова запровадили обмеження на продаж пального населенню, а роботу дитячих літніх таборів призупинили. Підконтрольна РФ адміністрація заявляла, що на період дії обмежень пальне "тимчасово" продаватимуть лише державним установам. Станом на кінець червня пального на більшості заправок Севастополя вже не було.

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