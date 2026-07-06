У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: актуальний курс долара на 6 липня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 51,54 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" в понеділок, 6 липня, знизився на 15 копійок і становить 44,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 51,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

У свою чергу, курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" подешевшав на 20 копійок і становить 44,84 гривні. При цьому курс євро при оплаті карткою залишився на попередньому рівні і складає 51,54 гривні.

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Курс валют в Україні - останні новини

Нацбанк встановив на 6 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,57 за долар. Українська валюта додала 23 копійки, порівняно з попереднім показником.

За даними регулятора, щодо євро гривня також зросла. Офіційний курс європейської валюти на понеділок було встановлено на рівні 51,02 гривні за один євро, таким чином національна валюта додала 6 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні втратив 11 копійок і складає 44,92 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,37 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і становить 51,45 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,81 гривні за євро.

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