РФ може знову масовано атакувати хоч завтра: Ігнат попередив про зміну тактики ударів

За словами військового, Росія має ресурс для виробництва балістики.

Під час масованої комбінованої атаки, яку РФ здійснила по Києву вночі 6 липня, у столиці сталися руйнування та загинули люди саме через балістичні удари, для відбиття яких Україні вкрай потрібні відповідні ракети-перехоплювачі. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, напередодні ввечері громадяни України вже знали, що відбудеться масована атака, адже про неї попередив президент України Володимир Зеленський.

"Звісно, до атаки готувалися… Скільки разів згадав президент про Patriot – можна подивитися у вчорашньому зверненні. Великий акцент робився саме на повітряній обороні…" - зазначив військовий.

Відео дня

Він припустив, що сьогодні на дипломатичному рівні підійматиметься питання повітряного захисту України. Вочевидь, противник скористався саме тим, що в Україні та загалом у світі відчувається дефіцит ракет-перехоплювачів.

"Сьогодні 23 ракети "Іскандер М/С-400", та "Циркон"/"Онікс" - це ракети протикорабельні, які противник запускає з півночі, вони також діють по балістичній траєкторії. Лише ракети Patriot та їх аналоги можуть протидіяти таким ракетам", - наголосив Ігнат.

Він зазначив, що росіяни мають відповідний ресурс для виробництва балістики, але йдеться про високотехнологічну зброю, виготовлення і збірка якої потребує певного часу. Можливо, Росія зосередиться на виготовлені саме балістичних, а не крилатих ракет, припустив Ігнат.

Крім того, за його словами, у противника з’являється більше ударних дронів із покращеними характеристиками, зокрема стійких до засобів РЕБ. Також у ворога побільшало реактивних російських дронів, проти яких доводиться застосовувати авіаційні ракети "повітря-повітря" та авіаційні керовані ракети.

Водночас, як зазначив представник Повітряних сил, Силам оборони вдалося знищити значну кількість ворожих БПЛА, крилатих ракет, а ракети морського базування типу "Калібр" ліквідовані 100-відсотково.

"Всі влучання, руйнування, які сталися зараз у Києві, – все через балістику", - констатував військовий.

Ворог змінив тактику

Його також попросили прокоментувати той факт, що попередня масована атака на столицю України була лише 4 дні тому, мовляв, чи не свідчить це про те, що подібні удари тепер будуть повторюватися саме з такою періодичністю. За словами Ігната, зазвичай РФ завдавала подібних ударів через більший інтервал, але зараз ворог змінив тактику.

"Вони можуть завдати ударів й наступного дня. Треба бути готовими до таких варіантів, що противник може повторити атаку. Ігнорувати повітряну тривогу не потрібно. Але можливості у них – не безмежні. Якби у них була б можливість обстрілювати нас щодня, вони б це робили", - сказав Ігнат.

Масований удар по Україні 6 липня

Як писав УНІАН, у ніч проти 6 липня, починаючи з вечора неділі, 5 липня, РФ завдала по Україні масованого комбінованого удару безпілотниками, ракетами повітряного, наземного та морського базування. Загалом ворог використав 419 засобів повітряного нападу, з яких 363 збито або подавлено. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок атаки – Київ, де вже відомо про 11 загиблих та десятки поранених.

Серед 419 засобів ураження - понад 350 безпілотників різних типів та 68 ракет - 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс"; 23 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400"; 33 крилаті ракети Х-101; 6 крилатих ракет морського базування "Калібр". За попередніми даними, збито/подавлено 363 цілі – 326 безпілотників, 31 крилату ракету Х-101 та 6 "Калібрів".

Вас також можуть зацікавити новини: