Є влучання на 34 локаціях: Повітряні сили розкрили, скільки ворожих ракет і дронів збито

Усього росіяни використали 419 засобів повітряного нападу.

У ніч на 6 липня, починаючи з 18-ї години 5 липня, росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів - усього використали 419 засобів нападу. З них 363 було збито або подавлено. Основним напрямком удару був Київ. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Серед 419 засобів, зафіксованих радіотехнічними військами Повітряних сил, було 68 ракет і 351 безпілотник різних типів, зокрема 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс" (райони пусків – Курська обл., рф); 23 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400" (райони пуску – Брянська, Орловська, Курська обл., - рф); 33 крилаті ракети Х-101 (райони пусків – Вологодська, - рф); 6 крилатих ракет "Калібр" (район пуску – Новоросійськ, - рф); 351 ударний БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецька).

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - повідомили Повітряні сили.

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За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила/подавила 363 цілі – 37 ракет та 326 безпілотників різних типів. А саме: 31 крилату ракету Х-101, 6 крилатих ракет "Калібр", 326 ворожих БпЛА різних типів.

Попередньо, за інформацією Повітряних сил, зафіксовано влучання 29 балістичних (в тому числі протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.

"Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу", - додали у Повітряних силах ЗСУ.

Російська атака 6 липня

Як повідомляв раніше УНІАН, у Києві після атаки РФ росте кількість загиблих та поранених. Станом на 9-ту годину росіяни забрали життя 11 людей в столиці. Постраждали 46 осіб. 27 із них медики госпіталізували, в тому числі трьох дітей. За словами мера Віталія Кличка, руйнування та пошкодження зафіксовані в чотирьох районах міста, найбільше постраждав Подільський район, є влучання в житлові багатоповерхівки також у Дарницькому районі.

На Київщині через російську атаку детонують боєприпаси у Вишневому Бучанського району. Людей закликають перебувати у безпечному місці, подалі від вікон і скляних поверхонь. У районі загинула людина. Також наслідки ворожої атаки зафіксовані у Вишгородському та Броварському районах області. Пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

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