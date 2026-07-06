В Україні подешевшала валюта на початку тижня: свіжий курс долара і євро

Продати долар можна в середньому за курсом 44,37 грн, а євро – 50,81 грн.

Курс долара до гривні в банках України в понеділок, 6 липня, втратив 11 копійок і складає 44,92 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,37 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і становить 51,45 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,81 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,65 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,55 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,40 грн/євро, а курс продажу - 51,15 грн/євро.

Відео дня

Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 6 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,57 гривні за долар. Так, українська валюта додала 23 копійки, порівняно з попереднім показником.

За даними регулятора, щодо євро гривня також зросла. Офіційний курс європейської валюти на понеділок було встановлено на рівні 51,02 гривні за один євро, таким чином національна валюта додала 6 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що курс долара до 12 липня перебуватиме в межах 44,7–45,1 гривні, а євро може коливатися в діапазоні 51,5–52,5 гривні. За його словами, український валютний ринок до 12 липня навряд чи зазнає різких коливань курсу.

Вас також можуть зацікавити новини: