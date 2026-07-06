Путін придумав план, як обдурити Трампа щодо Косянтинівки, – ISW

Путін хотів використати розмову з Трампом, щоб переконати його в перемозі Росії на полі бою.

Кремль проводить цілеспрямовану інформаційну кампанію, мета якої – привернути увагу адміністрації Трампа та західних ЗМІ до нібито захоплення Росією Костянтинівки. Про те, на які хитрощі вдається Путін, щоб обдурити Трампа в цьому питанні, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Так, 4 липня президент США Дональд Трамп поспілкувався по телефону з Путіним. Як заявив помічник російського лідера Юрій Ушаков, Путін під час розмови наголосив, що європейські партнери України мають хибне уявлення про стан лінії фронту, і розповів Трампу про "реальну" ситуацію на полі бою, в якій російські війська просуваються по всьому театру військових дій. Ушаков також зазначив, що Путін заявив про захоплення Костянтинівки, що, за словами Ушакова, є важливим кроком на шляху до захоплення Росією решти Донецької області.

Однак в ISW наголошують, що заяви Путіна є неправдивими, і що російські війська проникли до Костянтинівки, але не захопили її.

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Кремлівські чиновники регулярно перебільшують тактичні успіхи Росії та надають неправдиві й сфабриковані докази, щоб представити українську лінію фронту як таку, що руйнується, і чинити тиск на Україну та її партнерів.

При цьому аналітики вважають, що Кремль, ймовірно, очікував, що Путін поговорить із Трампом на честь Дня незалежності США, тому свідомо організував зустрічі Путіна з кількома російськими командирами 3 липня, на яких Путін заявив про захоплення Костянтинівки російськими військами.

"Ймовірно, Путін прагнув використати цю розмову, щоб представити Трампу свої перебільшені заяви про просування та переконати його в перемозі Росії на полі бою", – зазначають аналітики.

В ISW вважають, що Путін та інші кремлівські чиновники цілеспрямовано поширюють в інформаційному просторі Заходу неправдиві відомості про те, що російські війська найближчим часом захоплять решту Донецької області, щоб переконати Захід капітулювати перед вимогами, яких Росія не може домогтися військовим шляхом.

Константинівка – що там відбувається

У Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що інформація про захоплення Костянтинівки Росією не відповідає дійсності, місто залишається під контролем Сил оборони. Прес-секретар Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов наголосив, що підрозділи угруповання військ "Схід" продовжують оборонну операцію як у самому місті, так і на підступах до нього.

Водночас начальник відділу комунікацій 24 ОМБр Іван Петричак розповів, що противник наступає по всій лінії зіткнення на Краматорському напрямку, ситуація в Костянтинівці стала вже критично складною.

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