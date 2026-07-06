Україна - єдина країна, по якій щодня б'ють балістикою: заява Сибіги перед самітом НАТО

По всьому світу зберігаються тисячі антибалістичних ракет, поки Україна щодня зазнає ударів балістикою з боку російських загарбників, зауважив міністр.

Україна очікує на реальні кроки від країн-членів НАТО з метою посилення протибалістичного захисту від російського терору. Як зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у мережі X, Київ 6 липня пережив жахливу ніч.

"Захистіть українських дітей від російського балістичного терору! Немає завдання, яке було б нагальнішим. Це наше головне послання до саміту НАТО, що відбудеться цього тижня", - наголосив Сибіга.

Як зазначив глава МЗС, коли світові лідери вирушають до Анкари, він хотів би, аби вони почули те, що цієї ночі почули родини в Києві.

Відео дня

"Один із найжорстокіших обстрілів із застосуванням десятків балістичних ракет. Жахлива канонада гучних вибухів, що слідували один за одним. Російські терористи завдавали ударів по мирних жителях, які спали, поціливши у житлові багатоповерхівки, щоб завдати якомога більших втрат", - повідомив міністр.

Він додав, що в одному з районів з-під завалів витягли загиблу сім’ю: матір, батька та дитину. На переконання Сибіги, послання ініціатора війни Володимира Путіна до Анкари просте: він націлюватиме балістичні ракети на сплячих дітей і продовжуватиме вбивства, доки зможе.

"Як відреагують лідери Альянсу? Час слабких кроків минув. Вони лише заохочуватимуть Москву продовжувати й поширювати терор за межі України. Найпотужнішим результатом саміту в Анкарі має стати посилення можливостей України захищати наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки", - підкреслив Сибіга.

Зокрема, глава МЗС зазначив, що ракети PAC-3 до "Петріотів" були створені саме для того, щоб захищати людей від такого варварства.

"Тисячі таких ракет зберігаються на складах по всьому світу на випадок потенційних загроз. Але загрози в Україні не є потенційними! Російські ракети щотижня вбивають людей. Наразі Україна – єдина країна у світі, яка щотижня зазнає балістичних атак. Засоби захисту від цього терору мають бути саме тут", - констатує Сибіга.

Він підкреслив, що всі рішення щодо протиповітряної оборони Україні потрібні зараз, а не пізніше, адже для нас час вимірюється людськими життями.

Масована атака по Україні 6 липня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 липня російські загарбники здійснили масований комбінований обстріл України. Зокрема, окупанти запустили 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс" і 23 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400". У зв’язку з цим, зафіксовано влучання 29 балістичних (в тому числі протикорабельних) ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: