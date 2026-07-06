'Це заохочує РФ 'перемагати' будинки': Зеленський про причину незбитої вночі балістики

Глава держави звернувся до світової спільноти.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що постачання ракет-перехоплювачів від міжнародних партнерів України є недостатніми. Це стало причиною не збиття російської балістики цієї ночі.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина – саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів", - наголосив Зеленський.

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Також президент звернувся до світової спільноти, передусім Америки й європейських партнерів, аби ті "вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей".

"Поки ракети до "петріотів" залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі "перемагати" житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити", - наголосив Зеленський.

Наслідки російської атаки на Київ

Як зазначив Зеленський, у столиці зараз триває ліквідація наслідків. Пошкодження зафіксовані більш ніж на 10 локаціях міста, зокрема в житлових будинках. На місцях працюють усі необхідні служби, які роблять максимум, щоб урятувати людей і надати допомогу кожному, хто її потребує.

"Станом на зараз вдалося врятувати 64 людини, серед них дві дитини. Станом на зараз відомо, що, на жаль, через цю атаку загинули 11 людей. Мої співчуття рідним і близьким. Ще близько 60 людей поранено", - повідомив глава держави.

Наслідки атаки на Київщину

За словами президента, на Київщині відомо про 16 постраждалих, загинуло троє людей.

"У Вишневому триває пожежа на місці ракетного удару. Проводиться евакуація людей із приватного сектора. До ліквідації наслідків атаки залучено понад 400 рятувальників і поліцейських", - повідомив президент.

Масштаби руйнувань та жертви

Як повідомляв УНІАН у ніч на 6 липня Російська Федерація здійснила масований комбінований обстріл України. Зокрема, російські загарбники запустили 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс" і 23 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400". Зафіксовано влучання 29 балістичних (в тому числі протикорабельних) ракет.

Внаслідок атаки у Києві зростає кількість загиблих. У Дарницькому і Подільському районах столиці окупанти влучили у житлові багатоповерхові будинки.

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