У російському Міноборони цинічно прокоментували удар по Києву та області

Росіяни заявляють, що нібито завдали удару по підприємствах військової промисловості та об’єктах паливно-енергетичного комплексу.

У російському Міноборони зробили цинічну заяву щодо удару по Києву та області, стверджуючи, що в результаті удару нібито уражено військові цілі, при цьому, як завжди, не згадавши про влучання в багатоповерхівки та численні жертви.

У відомстві країни-окупанта заявляють, що було завдано масованого удару зброєю великої дальності наземного, повітряного, морського базування та ударними дронами нібито по підприємствах військової промисловості, об’єктах паливно-енергетичного комплексу в Києві та області, а також по інфраструктурі військових аеродромів у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.

Так, у військовому відомстві країни-агресора заявили, що нібито уражені:

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підприємство "Київ-71" (об’єднання "Абрис ПТ"), що спеціалізується на розробці та виробництві розвідувальних безпілотних літальних апаратів великої та середньої дальності;

підприємство "Київський завод "Буревісник", яке здійснює виробництво безпілотних літальних апаратів великої та середньої дальності, а також розробку та випуск радіолокаційної техніки для ЗСУ;

промислове підприємство "УКР АРМО ТЕХ" – виробник бронеавтомобілів та елементів бронезахисту для техніки ЗСУ;

суднобудівний завод "Кузня на Рибальському", який виробляє артилерійські катери, а також випускає та ремонтує безпілотні катери ударного типу;

приладобудівний завод "Квант", який виробляє системи управління вогнем, комплекси оптико-електронного протидії, засоби навігації та автоматики, зокрема для керованих ракет "Нептун-МД".

Також у Міноборони РФ повідомили, що нібито завдали удару по Жулянському машинобудівному заводу "Візар", який займається виробництвом і ремонтом зенітних ракетних систем, комплектуючих для авіатехніки та засобів ППО, а також БПЛА, і заявили, що "в результаті удару фіксується повторна масштабна детонація".

Також росіяни заявили про ураження складу паливно-мастильних матеріалів у Вишневому.

Атака на Україну

Окупанти запустили 68 ракет і 351 безпілотник різних типів. Зафіксовано влучання 29 балістичних (у тому числі протикорабельних) ракет і 18 ударних БПЛА у 34 точках, а також падіння збитих (уламків) БПЛА у 16 точках.

Як зазначив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, усі влучання та руйнування, що сталися в Києві, – внаслідок балістичних ударів, для відбиття яких Україні вкрай необхідні відповідні ракети-перехоплювачі.

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