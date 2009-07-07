Литвин: фракція Регіонів намагається вручити талон на калоші

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що не закриватиме у п’ятницю, 10 липня, сесію парламенту, якщо фракція Партії регіонів продовжуватиме блокувати трибуну ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи не краще дочекатися п’ятниці і закрити сесію, оскільки фракція Партії регіонів готова дати можливість це зробити.

В.ЛИТВИН наголосив: «Ні, не будемо закривати сесію». За його словами, сьогодні уже збираються підписи для проведення позачергових засідань парламенту. Він підкреслив, що Партія регіонів наполягає на позитивному голосуванні законопроекту щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

За словами В.ЛИТВИНА, на Погоджувальній раді він сказав представникам цієї фракції: «А може, вам, зараз ще провести інавгурацію нового Президента України?».

В.ЛИТВИН наголосив на необхідності знаходження компромісів, на тому, щоб були зроблені реальні розрахунки необхідних коштів для реалізації даної ініціативи і джерел фінансування додаткових витрат з бюджету. За його словами, на сьогодні фракція Партії регіонів, по суті, займається тим, що «намагається вручити талон на калоші, а калош немає».

Він також наголосив, що має бути знайдене спільне рішення і розблоковано роботу парламенту. За його словами, парламент не може працювати у ситуації, коли весь час висуваються якісь ультиматуми.

Як заявив голова ВР, «або вона не буде взагалі працювати, або нехай собі знайдуть іншого провідника». «Досить, критичну межу перейдено», - додав В.ЛИТВИН.