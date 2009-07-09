Янукович розказав Шуфричу анекдот про інструмент - з цього все і почалося...

Картину інциденту за участю регіоналів Шуфрича і Льовочкінадеталями доповнила Українська правда.

На засідання фракції лідер ПР Янукович незлостиво дорікнув Шуфричу, що той не супроводжував його у поїздці в Керч і взагалі не цікавиться справами в окрузі, за яким закріплений. Те, що Янукович перебував у доброму гуморі, свідчило його бажання розповісти анекдот – про те, як депутати на відстані намагаються бути кураторами закріплених за ними виборчих округів.

– Знаєш, - звернувся Янукович до Шуфрича, - у вірменського радіо запитали: "Чи можлива любов на відстані?" На що вірменське радіо відповіло: "Можлива. Якщо довжина інструменту більша за відстань".

Під сміх присутніх на трибуну вийшов Льовочкін. Конфлікт, який можна було загасити жартом, розгорівся з новою силою.

– Якщо Нестора цікавлять графіки поїздок, то вони в інтернеті, - відповів йому Льовочкін на дорікання, чому Шуфрич не знав про візит лідера в Крим.

– А загалом я взяв собі за правило не відповідати на те, що коментує Шуфрич. Бо це народжується не в його голові, він лише інструмент в інших руках...

Присутні загигикали, пам’ятаючи, в якому сенсі Янукович щойно вживав слово "інструмент". Шуфрич був порівняний з тим самим місцем, яким, за словами живого класика, "чоловіки переважно гордяться".

Але завершити свою репліку Льовочкін захотів як примиритель.

– Шуфрич каже, що не подає мені руки. Але в нас на носі президентські вибори, то я пропоную все–таки руки один одному подавати.

Однак, як показали подальші події, примирення не відбулося...