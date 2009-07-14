2 ДТП у Києві: троє загиблих і двоє поранених

У Києві під час двох дорожньо-транспортних пригод загинуло троє і травмовано двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, ввечері 13 липня на вулиці Маршала Гречка у столиці легковий автомобіль "Мерседес" врізався в дерево, унаслідок чого загинули водій і пасажир авто.

Крім того, сьогодні вночі на перехресті Набережного шосе та Дніпровського узвозу сталося зіткнення легкового автомобіля "Шевроле" та вантажівки "КамАЗ". Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 2 пасажирів легковика, ще 1 пасажирка загинула.