Тимошенко розказала, як Янукович обдурив Каддафі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Україна і Лівія мали широкі можливості для розвитку економічного співробітництва, проте уряд Віктора ЯНУКОВИЧА практично зруйнував ці можливості, допустивши конфлікт, пов`язаний з виконанням контракту щодо поставки літака Ан-74.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу журналістам.

«Попередні уряди, у тому числі насамперед це уряд В.ЯНУКОВИЧА, по суті зруйнувало всі ті можливості співпраці між Україною і Лівією, які були», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що в результаті дій уряду В.ЯНУКОВИЧА не вдалося відкрити африканський ринок для українських літаків Ан-74 через Лівію, оскільки сплачений цією країною контракт на поставки літаків не було виконано.

«Уряд В.ЯНУКОВИЧА взяв передоплату за ці літаки на два авіабудівні заводи, але жодного літака не поставив, і після цього Лівія, на жаль, закрила співпрацю з Україною щодо поставок наших літаків, хоча насправді величезний африканський ринок для літаків Ан є необмеженою можливістю розвивати наші зовнішні ринки», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона наголосила, що в результаті цього інциденту припинилася двостороння співпраця у військово-технічній сфері, сільському господарстві, а також у нафтовидобувній промисловості.

«Я хочу нагадати, що Лівія давала Україні можливість в попередні роки видобувати на своїй території нафту, яка дуже потрібна Україні для диверсифікації поставок нафти», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що сьогодні зусилля уряду спрямовані на те, щоб відродити всі втрачені можливості. За словами прем`єра, реалізація українських літаків до Африки через Лівію є стратегічним економічним завданням України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, прем`єр-міністр Лівії Аль-Багдаді Алі АЛЬ-МАХМУДІ заявив, що Лівія готова забути колишні образи, зокрема, пов`язані з конфліктом щодо поставки літака Ан-74, і якнайшвидше активізувати співпрацю з Україною в різних напрямах. Він також наголосив, що сьогодні лідер Лівійською Джамахірії Муамар КАДДАФІ надає особливого значення співпраці з Україною.

У свою чергу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зазначила, що за результатами переговорів, що проходять, в найкоротший термін будуть готові проекти контрактів щодо співпраці в напрямах, що цікавлять обидві країни. Зокрема, за її словами, це стосується сільського господарства, енергетичної сфери. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що найближчим часом буде створено СП зі співпраці в енергетичній області.

Також прем`єр підкреслила, що буде продовжено співпраця в авіаційній і космічній сферах і що Україна зможе передати Лівію космічні технології для виробництва і експлуатації супутників.

За її словами, другий літак Ан-74 буде поставлено до Лівії наприкінці поточного року, а третій – не пізніше за травень наступного. Окрім того, Україна направить до Лівії для роботи медичних працівників.

Довідка УНІАН. У жовтні 2005 року Управління цивільної авіації Лівійської Арабської Народної Соціалістичної Джамахірії і Харківське державне авіаційне виробниче підприємство ратифікували договір щодо постачання нового літака Ан-74ТК-300 у VIP-компоновці.

Згідно з угодою, літак мав був бути поставлений замовникові протягом трьох місяців з початку фінансування, яке лівійська сторона зобов`язалася почати з другої половини листопада 2005 року.

Раніше ХДАВП одержав від Лівії замовлення на виготовлення двох літаючих госпіталів на базі Ан-74ТК-200С. Передбачалося, що з початком експлуатації машин Ан-74 буде укладено контракт на будівництво в Лівії бази технічного обслуговування українських літаків Ан-74 і Ан-140-100.

Літак Ан-74ТК-300 у VIP-компоновці 22 травня 2009 року вилетів в столицю Лівії – Тріполі.

Літак Ан-74ТК-300 мав бути переданий Лівії ще в 2006 році, проте у зв`язку з фінансовими труднощами на ХДАВП його будівництво затягнулося майже на три роки. У квітні 2009 року Кабмін виділив Харківському авіапідприємству 160 млн. грн. із Стабфонда для завершення експортних замовлень.