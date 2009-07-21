Ганна Герман про Байдена, Бога і Януковича

Віце-президент США Джозеф БАЙДЕН запитав у лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, чи не зустрічається він з майбутнім Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

Вона звернула увагу, що на початку зустрічі Дж.БАЙДЕН запитав у В.ЯНУКОВИЧА: “Можливо, я розмовляю з майбутнім Президент України?”.

У відповідь В.ЯНУКОВИЧ сказав: “Ваші слова - та почути Богові”.

На це зауваження лідера Партії регіонів віце-президент США сказав, що “Бог його не так часто слухає”.

За словами Г.ГЕРМАН, під час зустрічі Дж.БАЙДЕН наголосив на необхідності підтримки та розвитку добрих відносин між Україною і РФ. За словами Дж.БАЙДЕНА, це добре як для Росії і США, так і для самої України.