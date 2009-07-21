Литвин: без НАТО навіть спокійніше

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що заява генерального секретаря НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРА про неготовність України до вступу в Альянс внесе спокій в країну.

Про це він заявив сьогодні у прямому ефірі на “5-му каналі”.

«Я вітаю заяву Генерального секретаря (НАТО)», - сказав В.ЛИТВИН.

Він зауважив, що така позиція співпадає з настроями абсолютної більшості українців.

«Я вважаю, що це внесе спокій і визначеність в українське суспільство», - додав голова ВР.

В.ЛИТВИН зауважив, що у питанні вступу України до НАТО мова повинна йти не про форму, а про зміст цього процесу. «А зміст повинен полягати в тому, що ми повинні забезпечити безпеку держави, щоб ми мали заглянути за горизонт», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 липня, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Яап де Хооп СХЕФФЕР заявив, що Україна і Грузія на даний час не готові до вступу в НАТО, і навряд чи ситуація зміниться в осяжному майбутньому.

"Сьогодні ані Україна, ані Грузія не готові до цього", - заявив Я.СХЕФФЕР, зазначивши, що внутрішньополітична ситуація в Україні "складна, кажучи дипломатичною мовою", а в Грузії вона "також непроста".