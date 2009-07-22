Київська влада «настаралась» на 1,8% плану неподаткових надходжень

«За перше півріччя 2009 року столичний бюджет недоотримав 3,85 мільярда гривень», - заявив в інтерв’ю журналістам один із лідерів Блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.

За словами опозиційного політика, неподаткових надходжень надійшло тільки 58,3 мільйона гривень – 1,8% річного плану. «Це свідчить про вкрай низьку ефективність роботи та непрофесіоналізм столичної адміністрації. Як і раніше, розраховуються за непрофесіоналізм влади прості кияни», - підкреслив Андрієвський.

Катастрофічно недовиконується і видаткова частина бюджету. За даними депутата, всього на 19,7% виконано видатків спеціального фонду, з якого фінансуються капітальні вкладення. «Неправильно визначені пріоритети фінансування – на будівництво інформаційно-аналітичних центрів, закупівлю паркоматів та інші малозначимі для міста напрямки знаходяться значні кошти, в той час, коли для столичної інженерної інфраструктури фінансування явно недостатнє», - зазначив Андрієвський.

«Вчорашній прорив дамби мулового поля №1 Бортницької станції аерації – наслідок такого управлінського невігластва. 10,5 мільйона гривень заборгувало місто за роботи із реконструкції дамб мулових полів, виконані у минулому році. А на цей рік заплановано лише 6,3 мільйона гривень зі спеціального фонду міського бюджету, який за півроку отримав менше 20% від запланованого», - наголосив депутат.

«Динаміка виконання бюджету свідчить: такими темпами він буде виконаний на 60%. Тобто кожний киянин недоотримає з бюджету послуг майже на три тисячі гривень», - зазначив Дмитро Андрієвський.